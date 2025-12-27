Tassa di soggiorno aumenti in Lombardia e Veneto fino a 5 euro | cosa cambia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Economia, arriva l’ aumento della tassa di soggiorno in alcuni comuni di Lombardia e Veneto. Si tratta di una misura che ha come scopo quello di coprire le maggiori spese pubbliche per finanziare servizi e attività legate ai Giochi olimpici invernali e ai XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Non è quindi un incremento che riguarda tutti, ma solo specifiche aree. L’aumento della tassa di soggiorno: cosa cambia per i Comuni. Il Governo ha deciso di riconoscere ad alcuni comuni lombardi e veneti la possibilità di aumentare la tassa di soggiorno fino a 5 euro per notte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

