Tante ' bandiere' pochi risultati | il Tardini accusa Krause
Il messaggio esposto in Curva al Tardini non lascia spazio a interpretazioni. Crudo quanto basta per essere autentico, diretto. È una domanda, provocatoria, rivolta al presidente Kyle Krause e alla sua gestione societaria.“Un giocatore per ogni nazione, un punto sopra la retrocessione”: la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
