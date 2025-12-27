Tante ' bandiere' pochi risultati | il Tardini accusa Krause

Il messaggio esposto in Curva al Tardini non lascia spazio a interpretazioni. Crudo quanto basta per essere autentico, diretto. È una domanda, provocatoria, rivolta al presidente Kyle Krause e alla sua gestione societaria.“Un giocatore per ogni nazione, un punto sopra la retrocessione”: la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

