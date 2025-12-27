Incidente stradale nel pomeriggio al Pilastro, dove poco dopo le 15 si è verificato un tamponamento tra due automobili. Nell’impatto alcune persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza ai coinvolti, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Tamponamento al Pilastro, due auto coinvolte

Leggi anche: Auto si ribalta dopo il tamponamento: coinvolte una donna e due giovanissime

Leggi anche: Tamponamento a catena a Vetralla: 3 auto coinvolte, ferito un bambino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente in via del Pilastro a Viterbo; Incidenti stradali nella Tuscia | in un anno sono diminuiti ma hanno causato più vittime.

Tamponamento al Pilastro, due auto coinvolte - Sul posto i soccorsi del 118 e una squadra dei vigili del fuoco partita dalla caserma di via Chiavari ... parmatoday.it

Tamponamento in via del Pilastro, rallentamenti al traffico Viterbo - Scontro fuori le mura poco dopo le 18 - Sul posto la polizia locale ARTICOLO: - facebook.com facebook