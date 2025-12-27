Taiwan | scossa di magnitudo 7 nel nord-est dell' isola

Una scossa di magnitudo 7.0 ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan. Ne ha dato notizia l'Amministrazione meteorologica centrale (CWA) dell'isola. L'epicentro della scossa è stato localizzato in mare, a circa 32,3 chilometri a est della contea di Yilan, a una profondità di 72,8 km. L'intensità del terremoto è stata massima a Taipei.

Terremoto di magnitudo 7.0 scuote Taiwan - Il sisma ha scosso edifici nella capitale Taipei e ha avuto una profondità di 73 km (45 miglia). msn.com

Taiwan, terremoto di magnitudo 7.0 al largo della costa nord-orientale - L’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di 73 chilometri ... tg24.sky.it

Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 a Taiwan, oscillano gli edifici - facebook.com facebook

Forte scossa di terremoto nel sud-est di Taiwan, magnitudo 6 - video x.com

