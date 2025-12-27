svolta alla camera di commercio via randellini scatta la selezione

La Camera di commercio di Arezzo e Siena si prepara ad aprire una nuova fase. Nei prossimi giorni verrà infatti pubblicato il bando per la selezione del segretario generale per il quadriennio 2026-2030, come deliberato dalla giunta camerale. Nel corso della riunione, l’organo di governo dell’ente aveva preso in considerazione la possibilità di una proroga biennale dell’attuale segretario generale, Marco Randellini, soluzione consentita dalle normative vigenti. Randellini, aretino, è in carica da sei anni: i primi due come facente funzioni, poi con la nomina piena. Alla fine, però, la decisione è stata diversa: niente proroga e avvio immediato delle procedure per individuare il nuovo segretario generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

