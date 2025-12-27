Suv finisce in un fossato ai bordi della provinciale 235. Due giovani in ospedale.

Un rovinoso incidente stradale, con un suv finito ribaltato in un fosso, si è verificato la mattina di Natale, poco dopo le 8.07, lungo la strada provinciale 235, nel territorio comunale di Pieve Fissiraga. Nello scontro, le cui cause restano da accertare, sono rimaste coinvolte quattro persone, due delle quali hanno accusato traumi. L’allarme era scattato immediatamente e sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lodi, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, insieme ai vigili del fuoco e a un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso sanitario, coordinati dalla centrale Soreu Pianura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

