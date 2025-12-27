SuperG di Livigno | trionfa Schwarz Paris quinto tra gli azzurri

L’austriaco vince davanti al terzetto svizzero. Buoni segnali per l’Italia in vista di Milano-Cortina 2026 Il superG di Livigno, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, incorona Marco Schwarz, che firma una prova solida e veloce chiudendo in 1’10?33. L’austriaco precede un compatto blocco svizzero composto da Alexis Monney, Franjo Von Allmen . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: SuperG di Livigno, attesa per Paris e gli altri italiani. Schwarz davanti, fuori Kriechmayr Live Leggi anche: Marco Schwarz batte gli svizzeri nel superG di Livigno. Paris in top5, Bosca prenota le Olimpiadi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Schwarz ci ha preso gusto, vince anche il SuperG: rivivilo; Livigno, che entusiasmo per il debutto in coppa. Odermatt sorride: 'Pista splendida, sarà bello sciarci'; Dominik Paris accarezza un altro podio in SuperG maschile: rivivi il 5° posto a Livigno; LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Schwarz trionfa due anni dopo l’infortunio di Bormio! Vinatzer in top 15. SuperG di Livigno: trionfa Schwarz, Paris quinto tra gli azzurri - Il superG di Livigno, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, incorona Marco Schwarz, che firma una prova solida e veloce chiudendo in 1’10"33. sportface.it

