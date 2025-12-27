SuperG di Livigno | Paris esce dal podio Schwarz ancora davanti Fuori Kriechmayr Live 

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande appuntamento con lo sci alpino maschile, non si gareggia sulla Stelvio in preparazione per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

superg di livigno paris esce dal podio schwarz ancora davanti fuori kriechmayr160live160

© Xml2.corriere.it - SuperG di Livigno: Paris esce dal podio, Schwarz ancora davanti. Fuori Kriechmayr Live 

Leggi anche: SuperG di Livigno, attesa per Paris e gli altri italiani. Schwarz davanti, fuori Kriechmayr Live 

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: Schwarz sogna, Paris insegue! Fuori Kriechmayr ed Haaser

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sci, Coppa del mondo uomini a Livigno e donne a Semmering: programma, orari delle gare e dove vederle in diretta.

superg livigno paris esceLIVE SuperG di Livigno, al debutto in CdM: Schwarz chiude primo, Kriechmayr fuori - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici ... gazzetta.it

superg livigno paris esceSci, super g Livigno: favoriti e orari tv. Gli azzurri Paris, Franzoni e Schieder a caccia di conferme - Ultima gara maschile dell’anno con la novità Livigno, che sostituisce Bormio sede delle gare olimpiche di Milano- sport.quotidiano.net

superg livigno paris esceIl superG debutta sulla pista Li Zeta, Goggia e le altre in gigante a Semmering. Da Paris a Franzoni: uomini jet a Livigno - Ora il popolo azzurro dello sci spera di festeggiare a Livigno (Sondrio) sulla Li Zeta, pista oggi farà al debutto in Coppa ... sport.quotidiano.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.