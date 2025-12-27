SuperG di Livigno | Paris 5° Schwarz davanti Odermatt fuori dal podio Kriechmayr out Live
Grande appuntamento con lo sci alpino maschile, non si gareggia sulla Stelvio in preparazione per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
SuperG di Livigno, Coppa del Mondo di sci in diretta: Paris 5° e Bosca 6°, Schwarz davanti - Grande appuntamento con lo sci alpino maschile, non si gareggia sulla Stelvio in preparazione per le Olimpiadi. corriere.it
