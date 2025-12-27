SuperG di Livigno attesa per Paris e gli altri italiani Il francese Allegre scende per primo Live
Grande appuntamento con lo sci alpino maschile, non si gareggia sulla Stelvio in preparazione per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: si parte!! Attesa per gli azzurri
Leggi anche: A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nel superG, Livigno 2025: n. di pettorale, tv, streaming
A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nel superG, Livigno 2025: n. di pettorale, tv, streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Semmering e superG Livigno, startlist, streaming; Sci alpino, niente gare a Bormio quest’anno: la novità Livigno come ultimo banco di prova del 2025; Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Livigno e Semmering, canali, streaming.
Tutto pronto a Livigno per il SuperG maschile, in programma oggi alle 11.30. Ecco l’ordine di partenza - 30, dopo l’estrazione dei pettorali che ha definito l’ordine di partenza dei big ... radiotsn.tv
Sci alpino, inizio incoraggiante per Dominik Paris. Ora arriveranno i mesi decisivi - La novità del superG di Livigno metterà fine a questa prima parte della stagione per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. oasport.it
SuperG di Livigno, Coppa del Mondo di sci in diretta: inizio alle 11.30. Gigante femminile a Semmering: Goggia 11ª nella prima manche - Grande appuntamento con lo sci alpino maschile, non si gareggia sulla Stelvio in preparazione per le Olimpiadi. corriere.it
A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming - x.com
Coppa del mondo di sci, a Livigno show per l'estrazione dei pettorali del SuperG con Ghedina. Il campione dello sci alla cerimonia per il debutto del piccolo Tibet nel Circo Bianco. Biglietti per la gara sold out in poche ore - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.