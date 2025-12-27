SuperG a Livigno Paris segna una buona gara | Abbastanza soddisfatto manca poco per il podio

Livigno, 27 dicembre 2025 – E’ stata una buona gara a Livigno quella di Dominik Paris. A seguito dei terzi posti avuti inVal Gardena, prima nella cronometro e poi nella discesa libera, l’Azzurro ha segnato la quinta posizione nella tappa odierna di Coppa del Mondo e nel superG è arrivato tra i primi dieci atleti in gara. Nell’unica giornata di gare, Paris ha dimostrato un buon feeling con la pista, segnando un tempo di 0?31 dal vincitore austriaco Marco Schwarz, che ha chiuso in gloria il 2025. Quest’ultimo ha vinto in 1’10?33. Sul podio sono saliti anche Alexis Monney (+0?20) e Franjo Von Allmen (+0?25). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Schwarz vince il primo SuperG di Livigno in Coppa. Odermatt e Paris fuori dal podio - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici. gazzetta.it