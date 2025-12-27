Suocera muore investita nuora per choc
11.25 Due donne, suocera e nuora, sono morte a Pistoia. La prima, 87 anni, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. La seconda, 58 anni, è deceduta per lo choc, è crollata a terra probabilmente per un infarto. Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone (Pistoia), ha investito l'anziana, morta sul colpo. Il conducente del mezzo,che si era fermato subito dopo l'incidente a prestare soccorso all'87enne, e profondamente colpito dall'accaduto, è stato sottoposto all'alcol test, risultato negativo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
