Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15:00 si affrontano Sunderland e Leeds, due squadre della Premier League con obiettivi diversi. Nonostante la differenza di punti in classifica, l'incontro si preannuncia equilibrato e aperto, con formazioni ufficiali, quote e pronostici da considerare. Un match da seguire con attenzione, che potrebbe influenzare la stagione di entrambe le squadre.

Anche se la classifica di Premier League dice che il Sunderland ha otto punti in più del Leeds, ovvero che è in lotta per un posto nel calcio europeo mentre i rivali devono piuttosto guardarsi le spalle, quella dello Stadium of Light si preannuncia come una sfida molto aperta. Da quando Daniel Farke è passato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sunderland-Leeds (domenica 28 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Sunderland-Leeds (domenica 28 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sunderland-Leeds (domenica 28 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Premier League, ecco il Boxing Day: il programma; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day); Calcio a Natale, che partite ci sono? Serie A, Supercoppa e campionati europei: tutti i match in programma per le feste; Boxing Day con una sola partita: perché la Premier League era scarna nel giorno di festa e la vittoria dello United.

Pronostico Sunderland vs Leeds – 28 Dicembre 2025 - Leeds si accende in Premier League il 28 Dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio of Light. news-sports.it