Sunderland-Leeds domenica 28 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15:00 si affrontano Sunderland e Leeds, due squadre della Premier League con obiettivi diversi. Nonostante la differenza di punti in classifica, l'incontro si preannuncia equilibrato e aperto, con formazioni ufficiali, quote e pronostici da considerare. Un match da seguire con attenzione, che potrebbe influenzare la stagione di entrambe le squadre.
Anche se la classifica di Premier League dice che il Sunderland ha otto punti in più del Leeds, ovvero che è in lotta per un posto nel calcio europeo mentre i rivali devono piuttosto guardarsi le spalle, quella dello Stadium of Light si preannuncia come una sfida molto aperta. Da quando Daniel Farke è passato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sunderland-Leeds (domenica 28 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Sunderland vs Leeds – 28 Dicembre 2025 - Leeds si accende in Premier League il 28 Dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio of Light. news-sports.it
Pronostico Sunderland-Leeds: c’è già un record negativo - Leeds è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it
Premier League 2025-2026: Sunderland-Leeds, le probabili formazioni - Le due squadre non si trovano di fronte nella massima serie inglese addirittura dal 2003. sportal.it
