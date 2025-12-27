Informazione di servizio: appena le loro eccellenze, i sostituti procuratori della Repubblica di Pavia, renderanno noto che la colpa per Garlasco è di un’ex amica quattordicenne di Emanuela Orlandi in combutta con Unabomber; che è coinvolto un noto architetto di Milano del quale si evita al momento di fare il nome; che dietro a tutto c’è la P2, in concorso con Francesco Totti, collegato a uno storico avvocato romano chiamato Cicerone, già sospettato per l’omicidio di via Poma; ecco, appena questo succederà, perché succederà, pregherei i colleghi al servizio esclusivo del lettore di proporre la novità mantenendosi sull’attenti davanti alla sacralità della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

