“Sul caso Breton in Italia è intervenuta solo la Lega. E per assecondare questa incredibile discriminazione, il resto del governo è rimasta in complice silenzio. E’ gravissimo. Un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Sul visto negato a Breton dagli Stati Uniti, il silenzio del governo è assordante”. Parla Zingaretti

Leggi anche: Visto negato a Breton, la commissione Ue: «Pronti a reagire agli Stati Uniti in modo rapido e deciso»

Leggi anche: Il caso Thierry Breton scuote l'UE: negato il visto per gli Stati Uniti all'ex Commissario Europeo per il Mercato Interno che si era schierato contro Elon Musk

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La vendetta Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque europei, tra cui l’ex commissario Breton; Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la nostra sovranità»; Visto Usa negato a ex commissario Breton per presunta censura dei social media; Gli Stati Uniti hanno negato il visto all’ex commissario europeo Thierry Breton.

Stop al visto per Breton, Meloni tace e la Lega si schiera con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare e chi no” - Gli USA negano il visto all'ex commissario UE per il Digital Services Act e la Lega plaude: "Decidono loro chi far entrare" ... ilfattoquotidiano.it