Sul visto negato a Breton dagli Stati Uniti il silenzio del governo è assordante Parla Zingaretti
“Sul caso Breton in Italia è intervenuta solo la Lega. E per assecondare questa incredibile discriminazione, il resto del governo è rimasta in complice silenzio. E’ gravissimo. Un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Visto negato a Breton, la commissione Ue: «Pronti a reagire agli Stati Uniti in modo rapido e deciso»
Leggi anche: Il caso Thierry Breton scuote l'UE: negato il visto per gli Stati Uniti all'ex Commissario Europeo per il Mercato Interno che si era schierato contro Elon Musk
La vendetta Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque europei, tra cui l’ex commissario Breton; Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la nostra sovranità»; Visto Usa negato a ex commissario Breton per presunta censura dei social media; Gli Stati Uniti hanno negato il visto all’ex commissario europeo Thierry Breton.
Stop al visto per Breton, Meloni tace e la Lega si schiera con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare e chi no” - Gli USA negano il visto all'ex commissario UE per il Digital Services Act e la Lega plaude: "Decidono loro chi far entrare" ... ilfattoquotidiano.it
Visto negato a Breton: la Lega si schiera con gli Stati Uniti - La decisione degli Stati Uniti di negare il visto all'ex commissario europeo Thierry Breton ha scatenato un dibattito politico in Italia. ilsipontino.net
Gli Stati Uniti hanno negato il visto all’ex commissario europeo Thierry Breton - È accusato di voler censurare la libertà di pensiero, per il suo lavoro nel contrasto alla disinformazione su Internet ... ilpost.it
Usa contro Ue, negato visto a ex commissario Breton. Von der Leyen: 'Proteggeremo nostra democrazia' https://www.aduc.it/articolo/usa+contro+ue+negato+visto+ex+commissario+breton_40417.php - facebook.com facebook
Visto negato a cinque europei: l'attivista tech britannico fa causa all’amministrazione Trump x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.