Sul Po a cavalcare l’onda di piena | Benedizione per chi caccia i siluri Idice passata la notte della paura
C’è chi aspetta l’onda di piena per cavalcarla con una barchetta, sul Grande Fiume, con la speranza di prendere all’amo qualche gigante del Po, pesci siluro che arrivano a sfiorare anche due metri. E chi invece, il fiato sospeso, spera che passi presto per non rivivere l’incubo delle alluvioni del 2023 e del 2024, che hanno trasformato Campotto in un mare d’acqua scura. Oltre 40 giorni, aziende agricole e campi a mollo. Disperazione e rinascita. Diverse sequenze, lo stesso film, vissuto nei giorni scorsi, nella notte di Natale lungo il Po, a Pontelagoscuro, e dalla rive dell’Idice, comune di Argenta, le porte sulla Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
