Sugli esami del semestre filtro a Medicina dico | i docenti di fisica dovrebbero fare un po’ di autocritica

In una delle tante riforme del sistema universitario fu fatto valere un principio ancora in vigore. Prima di quella riforma la “mortalità studentesca” era molto alta. Molti abbandonavano gli studi universitari senza ottenere il titolo, figurando nelle statistiche dei “morti”. Quando ho seguito i corsi di scienze biologiche, nel triassico inferiore, in aula eravamo centinaia al primo anno, ma i numeri si dimezzavano ad ogni anno di corso. Molti abbandonavano, e molti non riuscivano a star dietro al ritmo e andavano fuori corso, mettendoci anche dieci anni per laurearsi. A un certo punto, il ministroa dell’Università fece un ragionamento aziendalistico: se una fabbrica lavora 100 pezzi e ne produce 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Se non lo passo vado a lavorare": i primi esami del semestre filtro di Medicina

