Successo a Montesilvano per il gran concerto di Natale con l’orchestra di fiati I Colori del Pentagramma e il soprano Chiara Tarquini FOTO

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo a Montesilvano per il gran concerto di Natale con l’orchestra di fiati “I Colori del Pentagramma” e il soprano Chiara Tarquini.L'evento ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico. Ad aprire la serata sono stati i saluti del parroco don Pierluigi. Abbonati per. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Colleferro. Successo all’Auditorium “Fabbrica della Musica” per il concerto dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini ed Ernico Simbruini

Leggi anche: Il Conservatorio Cimarosa celebra il Natale con un concerto di fiati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Montesilvano, successo de I Colori del Pentagramma e il soprano Chiara Tarquini; Giò Di Tonno grande protagonista del Gran Gala di Natale al Pala Dean Martin: Sono felice di esibirmi a casa; Di Tonno, concerto-evento nella “sua” Montesilvano; Natale a Montesilvano: tutti gli eventi in programma.

successo montesilvano gran concertoSuccesso a Montesilvano per il gran concerto di Natale con l’orchestra di fiati “I Colori del Pentagramma” e il soprano Chiara Tarquini [FOTO] - Successo a Montesilvano per il gran concerto di Natale con l’orchestra di fiati “I Colori del Pentagramma” e il soprano Chiara Tarquini. ilpescara.it

successo montesilvano gran concertoGrande successo per il Gran Concerto di Natale di Montesilvano: musica, emozione e condivisione - Il Gran Concerto di Natale a Montesilvano, presso la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova, ha registrato una straordinaria partecipazione ... abruzzolive.it

successo montesilvano gran concertoGiò Di Tonno grande protagonista del Gran Gala di Natale al Pala Dean Martin: "Sono felice di esibirmi a casa" - Ingresso grauito la sera del 22 dicembre (alle 21) per assistere a uno degli eventi di punta del calendario organizzato dall'amministrazione di Montesilvano. ilpescara.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.