Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios daranno vita a uno degli incontri mediaticamente più attesi in questa conclusione di fine anno: la ribattezzata Battaglia dei Sessi, un imperdibile confronto tra la numero 1 del mondo e il numero 671 del ranking ATP. La donna più forte in circolazione in questo momento storico riuscirà a tenere testa a un ex finalista di Wimbledon ed ex numero 13 del mondo? Il confronto di genere è molto appassionante e ha fatto discutere durante l’avvicinamento, ora vedremo quale sarà l’epilogo in campo. L’appuntamento è per domenica 28 dicembre (ore 17.00) sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove verrà adottato un regolamento speciale: la metà campo della fuoriclasse bielorussa sarà più piccola del 9% rispetto a quella che verrà calcata dall’australiano, in modo da riflettere le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne; si giocherà al meglio dei tre set e l’eventuale terzo parziale sarà un super tie-break a dieci punti; Kyrgios avrà a disposizione solo la prima di servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma in chiaro, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Esibizione Sabalenka-Kyrgios in tv: data, orario e canale Battaglia dei Sessi; Orario e dove guardare la Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios; Nick Kyrgios ci riprova: l’australiano a Brisbane grazie a una wild card; Si avvicina la Battaglia dei Sessi tra Kyrgios e Sabalenka: data, orario, regole della sfida e come seguirla.

Su che canale vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming - Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios daranno vita a uno degli incontri mediaticamente più attesi in questa conclusione di fine anno: la ribattezzata Battaglia ... oasport.it

Esibizione Sabalenka-Kyrgios in tv: data, orario e canale Battaglia dei Sessi - La data, l'orario, la regole dove vedere il match e tutte le informazioni utili sulla Battaglia dei Sessi tra Sabalenka e Kyrgios ... spaziotennis.com