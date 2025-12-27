Studenti avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio

Avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio relative all’anno accademico 20252026, per un importo complessivo pari a oltre 9,7 milioni di euro, destinati a migliaia di studenti universitari beneficiari.Le risorse finanziate consentono di dare concreta attuazione al diritto allo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

studenti avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio

Università, Invernizzi (FdI): Borse di studio record, pagata la prima rata a quasi 3.400 studenti.

studenti avviato pagamento primaBorse di studio Adisu, via al pagamento della prima rata per l'anno 2025/2026 - Adisu Umbria ha avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio relative all'anno accademico 2025/2026, per un importo complessivo pari a oltre 9,7 milioni di euro, destinati a migliaia di ... ansa.it

studenti avviato pagamento primaUniversità di Perugia, via al pagamento della prima rata delle borse di studio - Adisu Umbria ha avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio per l’anno accademico 2025/2026, con uno stanziamento complessivo superiore a 9,7 milioni di euro destinato a migliaia di st ... umbria24.it

