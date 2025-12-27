Studentesse tutelate a Potenza | via libera al congedo mestruale i docenti dei Diritti Umani invocano l’intervento di Valditara
Due istituti di Potenza hanno introdotto il congedo mestruale su spinta degli studenti, portando il CNDDU a sollecitare il Ministro Valditara per l'adozione di linee guida nazionali uniformi. La misura, che prevede due giorni di assenza giustificata con certificato medico, mira a garantire il diritto allo studio e la salute senza penalizzazioni didattiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
