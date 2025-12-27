Stretta del Governo sul TFR | ma cosa conviene veramente tra azienda e fondo pensione?
La Manovra di Bilancio stringe sul TFR: si spinge verso il fondo pensione anziché lasciarlo in azienda. Ma, di fatto, cosa cambia veramente? E, soprattutto, cosa conviene di più ad un lavoratore neo assunto? TFR in azienda o nel fondo pensione? Se il buon Amleto di Shakespeare fosse un giovane neo assunto che vive nel 2025 si porrebbe questo quesito e non “essere o non essere”. Il Governo di Giorgia Meloni, con la Manovra di Bilancio 2026, spinge affinché quanti più lavoratori possibile scelgano il fondo pensione ma sarà davvero questa l’opzione più vantaggiosa? -(foto Ansa)- Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr
Leggi anche: Pensioni, perché conviene investire il Tfr nel fondo integrativo? Sconto da 1.800 € l’anno
Manovra, stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea. Novità per Tfr. Cosa cambia; Pensioni anticipate, tempi più lunghi fino a 6 mesi, il riscatto della laurea varrà (molto) meno, il Tfr dei giovani, cosa cambia con la Manovra: le novità; Manovra lunedì in aula: dopo le polemiche, l’emendamento su condono diventa un Odg; Manovra 2026, ecco tutte le ultime modifiche: stretta sulle pensioni anticipate, stop al cumulo con i fondi complementari. Nuove regole su TFR e previdenza integrativa per i neoassunti.
Pensioni, dal Tfr alla previdenza complementare agli assegni anticipati: cosa cambia con la manovra 2026 - Si amplia la platea delle aziende tenute a versare il Tfr all’Inps: saranno tenuti a farlo anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, raggiungano la soglia di ... msn.com
Irpef, pensioni, affitti brevi, Tfr, bonus casa, scuola: cosa c’è nella manovra 2026, tutte le misure - Le novità sono molte, dalla stretta sulle pensioni fino alla rottamazione quinquies per le cartelle fino al 2023: ecco cosa ci sarà nella legge di bilancio 2026 ... msn.com
Pensioni, la Lega punta i piedi con nuovo stop a Giorgetti: oltre alla stretta, saltano anche le novità sul Tfr. Cosa è successo - Per le opposizioni è “Kramer contro Kramer”. firstonline.info
