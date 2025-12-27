Non importa su cosa lo abbiate giocato, se siete cresciuti negli anni ’90 vuol dire che avete passato l’adolescenza tra hadouken e shoryuken, tra scontri su pontili di fortuna in Brasile e scazzottate in basi americane. Non si è usciti indenni da quel decennio senza passare ore su Street Fighter, un cult dei picchiaduro che ha dominato a tal punto la cultura pop da varcare i confini dei mondi in pixel e conquistare un posto d’onore nell’immaginario collettivo. Il mito di questa saga si consacra con Street Fighter II: The World Warrior (1991), titolo che riscuote un tale successo da meritarsi in meno di tre anni una parodia in un film di Jackie Chan, City Hunter (1993) e un film con un cast all’epoca stellare (Van Damme, Raoul Julia, Kilye Minogue). 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Street Figther, i fumetti che colpiscono più forte di uno shoryuken

Leggi anche: Fumetti & Popcorn kids: domenica mattina di cinema, fumetti e colazione per i più piccoli all’Arsenale di Pisa

Il 23 dicembre 1994 usciva 'Street Fighter - Sfida finale'. Uno di quei film talmente discutibili che fanno il giro e diventano un cult. - facebook.com facebook