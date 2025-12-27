Stranieri stacanovisti dei furti Coppia finisce in manette | quattordici colpi in dieci giorni
Almeno 14 furti commessi in soli dieci giorni, in abitazioni tra Como, Caslino d’Erba, Ponte dell’Olio nel Piacentino e Milano, colpendo anche più volte al giorno. Obiettivi scelti con cura, che garantivano bottini importanti, non solo in termini di denaro contante, ma anche orologi e accessori di marca, monili in oro, borse di Fendi, Balenciaga o Louis Vuitton. In un a caso, a Como, per fuggire dopo essere stati scoperti, i ladri avevano spintonato una donna di 92 anni, rischiando do farla cadere a terra. Le veloci indagini della Mobile di Como, partite dal primo colpo avvenuto il 2 dicembre a Caslino d’Erba, sono arrivare a individuare e arrestare una coppia di albanesi, Paulo Shyti, 29 anni senza una dimora fissa in Italia, rimasto in carcere e Zyra Plaka, 39 anni domiciliata a Pioltello, mandata agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
