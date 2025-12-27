Stranger Things i fratelli Duffer raccontano gli episodi di questa seconda parte dell’ultima stagione

27 dic 2025

+++ATTENZIONE: SPOILER SUL SECONDO VOLUME DELLA QUINTA STAGIONE DI STRANGER THINGS+++ Dopo quattro stagioni e mezzo di domande suscitate da “ Stranger Things “, nel Volume 2 della quinta e ultima stagione della serie, i creatori Matt e Ross Duffer hanno offerto numerose risposte, gettando anche le basi per il tragico finale di serie. Questa nuova, mortale domanda – se esista un mondo in cui Undici (Millie Bobby Brown) possa vivere senza che il suo sangue sia l’ingrediente chiave per le future armi di distruzione di massa – troverà risposta nel finale di serie della serie, “The Rightside Up”, in uscita il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

