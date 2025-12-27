+++ATTENZIONE: SPOILER SUL SECONDO VOLUME DELLA QUINTA STAGIONE DI STRANGER THINGS+++ Dopo quattro stagioni e mezzo di domande suscitate da “ Stranger Things “, nel Volume 2 della quinta e ultima stagione della serie, i creatori Matt e Ross Duffer hanno offerto numerose risposte, gettando anche le basi per il tragico finale di serie. Questa nuova, mortale domanda – se esista un mondo in cui Undici (Millie Bobby Brown) possa vivere senza che il suo sangue sia l’ingrediente chiave per le future armi di distruzione di massa – troverà risposta nel finale di serie della serie, “The Rightside Up”, in uscita il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stranger Things, i fratelli Duffer raccontano gli episodi di questa seconda parte dell’ultima stagione

Leggi anche: Stranger Things: i fratelli Duffer rivelano gli episodi da rivedere prima dell'ultima stagione

Leggi anche: Stranger Things 5, i fratelli Duffer difendono l'aspetto più fastidioso dell'ultima stagione: "Era necessario"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stranger Things 5 è agli sgoccioli, ma Netflix non lo accetta: lo spin-off è realtà e stravolge tutto; Cosa succederà in “Stranger Things 5” parte 2? Ce lo dicono i fratelli Duffer (a modo loro); Stranger Things 5 Volume 2, in una clip inedita Joyce propone un piano per uccidere Vecna; Stranger Things 5: i fratelli Duffer hanno anticipato come finisce la serie.. con i Funko.

Stranger Things 5: Un lieto fine per Undici è possibile? La risposta dei fratelli Duffer - Alla fine del Volume 2 della quinta stagione di Stranger Things Undici sembra avere intenzione di sacrificarsi, cosa dobbiamo aspettarci nel finale? comingsoon.it