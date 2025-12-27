Da ieri, Venerdí 26 dicembre sono disponibili su Netflix i 3 episodi del volume 2 della quinta stagione di Stranger Things. Sinossi. La seconda parte della quinta e ultima stagione riprende immediatamente dopo gli eventi di Volume 1, con Hawkins e il mondo ormai sull’orlo del collasso a causa della minaccia di Vecna e del misterioso Sottosopra. Nei tre episodi che compongono il Volume 2, i protagonisti devono affrontare nuove rivelazioni, ricongiungersi e prepararsi per lo scontro finale che determinerà il destino di tutti. Recensione. Stranger Things 5 Volume 2 sceglie consapevolmente di rallentare il passo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - STRANGER THINGS 5 VOL. 2: Recensione

Leggi anche: STRANGER THINGS 5 VOL. 1: Recensione

Leggi anche: Stranger things s5 vol 1 recensione: il grande impatto si ridimensiona dopo un inizio promettente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

‘Stranger Things 5 – Volume 2’: fino a qui tutto bene; Stranger Things 5 Vol. 2, ci aspettavamo di più da questo semifinale; Stranger Things Vol. 2, verso il gran finale della serie che ha fatto la storia; Stranger Things 5, su Netflix è in arrivo il Volume 2 e noi non siamo pronti.

Stranger Things 5 (Vol. 2), Recensione: amore, emozioni e il vero volto del Sottosopra - Preparate i fazzoletti perché il secondo volume di Stranger Things 5 vi farà piangere. hynerd.it