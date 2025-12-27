Nel Volume 2 di Stranger Things 5 accade di tutto, con un finale che lascia aperta qualsiasi porta. In particolare, ci si chiede chi morirà alla fine dei giochi, mentre l’intero gruppo si ritrova a lottare contro Vecna per salvare Hawkins e l’intera Terra. Ma per Undici c’è un’altra guerra da combattere, ovvero quella contro l’esercito e la dottoressa Kay. La ragazza dai poteri speciali ha da poco scoperto che c’è una realtà differente da quella che si aspettava e gliel’ha mostrata Kali. Hopper, però, non si fida di quest’ultima. Fa bene? In effetti, Kali insospettisce parecchio, soprattutto da quando ha consigliato a Undi di non fuggire con Mike una volta sconfitto Vecna, ma di farsi uccidere per mettere davvero fine a tutto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Stranger Things 5 Vol. 2: Kali è cattiva e Undici muore? Finale

Leggi anche: Stranger things stagione 5 volume 1 il ritorno sorprendente di kali e eight

Leggi anche: STRANGER THINGS 5 VOL. 1: Recensione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

‘Stranger Things 5 – Volume 2’: fino a qui tutto bene; Stranger Things 5 Vol. 2, ci aspettavamo di più da questo semifinale; Stranger Things Vol. 2, verso il gran finale della serie che ha fatto la storia; Stranger Things 5, su Netflix è in arrivo il Volume 2 e noi non siamo pronti.

Stranger Things 5 (Vol. 2), Recensione: amore, emozioni e il vero volto del Sottosopra - Preparate i fazzoletti perché il secondo volume di Stranger Things 5 vi farà piangere. hynerd.it