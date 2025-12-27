Storico accordo tra Comune e Misericordia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 dicembre 2025 – . La chiesa della Santissima Trinità resta la ‘casa’ dell’Arciconfraternita per altri 30 anni. Approvata dalla giunta la delibera che rinnova e regolarizza il secolare legame tra l’Amministrazione comunale e l’Arciconfraternita della Misericordia per l’utilizzo della chiesa della Santissima Trinità e dei locali annessi. L’atto sancisce una nuova concessione trentennale, ponendo fine a uno stallo giuridico che durava dal 1971 e garantendo al contempo la tutela di un patrimonio storico-architettonico e morale di inestimabile valore per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

storico accordo tra comune e misericordia

© Lanazione.it - Storico accordo tra Comune e Misericordia

Leggi anche: Milanesi Cisl Fp: accordo storico per i dipendenti del Comune di Cortona

Leggi anche: Storico accordo tra autostrade Alto Adriatico e Fvg Strade

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

storico accordo comune misericordiaStorico accordo tra Comune e Misericordia - La chiesa della Santissima Trinità resta la ‘casa’ dell’Arciconfraternita per altri 30 anni. lanazione.it

storico accordo comune misericordiaLa Misericordia c’è. Dal sociale all’emergenza: "L’importante è aiutare" - Il 2025 sarà ricordato come un anno storico per l’Arciconfraternita "Oltre 750 volontari, un record". msn.com

“IL TUO ACCORDO È ORA!? Preghiera di 50 secondi per un accordo soprannaturale prima della fine de...

Video “IL TUO ACCORDO È ORA!? Preghiera di 50 secondi per un accordo soprannaturale prima della fine de...

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.