Storico accordo tra Comune e Misericordia
Arezzo, 27 dicembre 2025 – . La chiesa della Santissima Trinità resta la ‘casa’ dell’Arciconfraternita per altri 30 anni. Approvata dalla giunta la delibera che rinnova e regolarizza il secolare legame tra l’Amministrazione comunale e l’Arciconfraternita della Misericordia per l’utilizzo della chiesa della Santissima Trinità e dei locali annessi. L’atto sancisce una nuova concessione trentennale, ponendo fine a uno stallo giuridico che durava dal 1971 e garantendo al contempo la tutela di un patrimonio storico-architettonico e morale di inestimabile valore per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
