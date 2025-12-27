Stop Virtus la rimonta sfuma sul più bello
Bologna, 26 dicembre 2025 – Non basta la carica dei 10mila dell’Arena per evitare alla Virtus di chiudere il 2025 casalingo con una sconfitta. Davanti ai 10.059 presenti, record assoluto casalingo per la V nera, la formazione di Dusko Ivanovic dà battaglia fino alla fine ma cede nel finale all’Olympiacos che si conferma squadra di caratura. La Virtus soffre nella lotta al rimbalzo (19-40) finisce anche a -20 ma ha il carattere di rialzarsi e di tornare in partita lottando fino alla fine. Per la Virtus arriva un ko, ma la reazione nell’ultima frazione non può che essere uno spunto importante per il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
