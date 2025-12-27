Stop ai tir in via Colombo Deciso il nuovo percorso | Sarà lontano dalle case

La stretta era annunciata da mesi, l’ordinanza scatta a Natale, stop all’ingresso dei tir su via Cristoforo Colombo, lo storico punto d’accesso alla zona industriale dalla sp 13 Cerca. Per i mezzi pesanti, tanti, che accedono dall’incrocio di via Colombo alla zona a sud della provinciale, quella delle grandi aziende, delle tante logistiche e dell’hub intermodale di trasporto merci Contship-Sogemar, un nuovo percorso obbligato, di poco più lungo, e soprattutto lontano dall’abitato. Obiettivo, tutelare sicurezza e tranquillità dei quartieri abitativi vicini e l’intera zona del centro sportivo di via Buozzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ingorghi a ridosso delle case: "Altolà ai Tir su via Colombo" - Una delibera di giunta e il "la" alla Polizia locale, a giorni l’ordinanza: altolà ai Tir su via Colombo, "provvedimento ormai indispensabile: code e ingorghi sono all’ordine del giorno, occorre ... ilgiorno.it

