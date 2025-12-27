stop ai camion lungo via arenelle sostegno unanime del consiglio

Santo Stefano Magra, 27 dicembre 2025 – Consiglio comunale unanime a Santo Stefano Magra: gli esponenti della maggioranza e quelli della minoranza, concordi, approvano la mozione presentata dai consiglieri di maggioranza Niccolò Menconi ed Eva Battistini. Una mozione con cui impegnano la sindaca Paola Sisti e la sua giunta a difendere a spada tratta l’ordinanza 89, firmata dal comandante della polizia municipale Maurizio Perroni, emanata lo scorso novembre, e in vigore dal giorno 4, con cui si vieta il transito ai mezzi pesanti sopra i 35 quintali sulle strade che portano al nuovo ponte di collegamento con Ceparana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

