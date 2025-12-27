Continua lo scontro legale dopo la morte di Stefano D’Orazio: la vedova chiede 100mila euro alla figlia. Scopriamo di seguito tutti i restroscena! Leggi anche: Sapevate che Stefano D’Orazio ha una figlia mai riconosciuta? Ecco chi è, annullato il testamento La vicenda giudiziaria legata all’ eredità di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso nel 2020, è tutt’altro che conclusa. Dopo anni di battaglie legali, sentenze e colpi di scena, lo scontro tra la vedova Tiziana Giardoni e Francesca Michelon, figlia del musicista riconosciuta ufficialmente dopo una lunga causa, si è riacceso con nuova forz a. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano D’Orazio, ora è guerra tra la vedova e la figlia del compianto artista: vuole 100mila euro!

Leggi anche: Stefano D’Orazio, al via il processo d’appello: la vedova del batterista dei Pooh chiede 100mila euro alla «figlia segreta» per danni esistenziali

Leggi anche: Eredità D’Orazio dei Pooh: battaglia da 100mila euro tra la vedova e la figlia “segreta”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stefano D’Orazio la vedova Tiziana contro la figlia mai riconosciuta | cosa ha fatto quando è morto.

Morto l'ex calciatore Stefano Guerra: fatale la puntura di un'ape - L'ex terzino, andato in shock anafilattico, era stato subito ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. gazzetta.it

Stefano Guerra, morto l’ex calciatore di Reggiana e Vicenza/ Punto da un’ape, shock anafilattico fatale - Stefano Guerra, morto l'ex calciatore di Reggiana e Vicenza: è andato in shock anafilattico dopo essere stato punto da un'ape. ilsussidiario.net

Stefano Guerra, morto l’ex calciatore di Vicenza e Reggiana: fatale una puntura d’ape - L’ex calciatore, terzino destro che ha militato nella sua lunga carriera nella Reggiana, nel Vicenza e nel Prato, è morto all’età di 62 anni dopo una reazione ... unita.it

Nel ricordo di Stefano D'orazio. . Buon Natale a tutti voi - facebook.com facebook