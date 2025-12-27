Stefano De Martino invita Rocio Munoz Morales su Rai 1 per smentire i rumors

27 dic 2025

Il conduttore di Affari tuoi, Stefano De Martino, ha avuto un'idea per smentire i rumors sul flirt con Rocio Munoz Morales: l'attrice spagnola sarà sua ospite il 6 gennaio per la Lotteria Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

