Stefano De Martino invita Rocio Munoz Morales su Rai 1 per smentire i rumors

Il conduttore di Affari tuoi, Stefano De Martino, ha avuto un'idea per smentire i rumors sul flirt con Rocio Munoz Morales: l'attrice spagnola sarà sua ospite il 6 gennaio per la Lotteria Italia.

De Martino e Bova, faccia a faccia dopo i rumors su Stefano e Rocio - Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra ospiti vip e gossip, riflettori puntati sulle indiscrezioni ... libero.it

Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales stanno insieme? Notte d’amore a casa di lui - Nei mesi scorsi si era parlato di un avvicinamento tra Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales. ilsipontino.net

Anche a Santo Stefano vince Stefano De Martino. #AffariTuoi, chiudendo alle 21:33, vince col 23,30%. Su Canale 5 #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,27% in sovrapposizione. Di questo passo Scotti dovrà chiudere a 00:00 per gonfiare gli ascolti e nascond x.com

Da Chiara Ferragni a Stefano De Martino, da Michelle Hunziker a Giulia Salemi Gli alberi di Natale delle celebrity e come hanno addobbato le loro case. - facebook.com facebook

