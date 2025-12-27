Stefano De Martino il gesto che coinvolge Raoul Bova dopo le voci di un flirt con Rocìo Munoz Morales
Da mesi voci insistenti raccontano di una storia segreta in corso tra Stefano De Martino e Rocìo Munoz Morales. "Notti assai bollente e segrete" e "rocamboleschi incontri in una località sul litorale laziale, dove l'attrice usufruirebbe di una casa defilata messa a disposizione da un'amica" sono. 🔗 Leggi su Today.it
Stefano De Martino, beccato con la nuova fidanzata | Non era chi pensavamo: ancora meglio; De Martino e Raoul Bova, faccia a faccia in Tv dopo i rumors su Stefano e Rocio Morales: cosa succede; Elodie e Iannone si sono lasciati, l'indiscrezione bomba (e il gesto di Marracash); Gossip 32.
De Martino e Bova, faccia a faccia dopo i rumors su Stefano e Rocio - Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra ospiti vip e gossip, riflettori puntati sulle indiscrezioni ... libero.it
Stefano De Martino svela la sua nuova casa: spunta un ‘dettaglio’ di lusso dal costo impressionante - Stefano De Martino apre le porte della sua nuova casa a Milano e conquista i fan con immagini inedite. donnaglamour.it
Affari Tuoi, siparietto natalizio: Herbert Ballerina rischia l'incidente con De Martino - Ad "Affari Tuoi", Stefano De Martino e Herbert Ballerina protagonisti di un siparietto che ha creato ilarità e un attimo di tensione in studio ... it.blastingnews.com
Anche a Santo Stefano vince Stefano De Martino. #AffariTuoi, chiudendo alle 21:33, vince col 23,30%. Su Canale 5 #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,27% in sovrapposizione. Di questo passo Scotti dovrà chiudere a 00:00 per gonfiare gli ascolti e nascond x.com
Da Chiara Ferragni a Stefano De Martino, da Michelle Hunziker a Giulia Salemi Gli alberi di Natale delle celebrity e come hanno addobbato le loro case. - facebook.com facebook
