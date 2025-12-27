Startlist slalom Semmering 2025 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane
Domenica 28 dicembre si disputerà lo slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo il gigante nella località austriaca, andrà in scena una gara tra i pali stretti per chiudere l’anno solare e dare l’appuntamento al 2026, che per il Circo Bianco riprenderà nel weekend del 3-4 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) con gigante e slalom. Appuntamento alle ore 14.15 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 17.45 sotto la luce artificiale. La grande favorita della vigilia sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha vinto tutte le gare disputate in questa specialità nel corso della stagione e che punta a portare a casa cento punti per allungare in testa alla classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
