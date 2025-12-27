Star Wars Fate of the Old Republic non è ciò che vi aspettate | tutti i dettagli sull’erede spirituale di KOTOR

Star Wars Fate of the Old Republic è stata la sorpresa degli ultimi The Game Awards, un sequel spirituale di quello che ancora oggi è considerato il migliore videogame mai realizzato sull’universo creato da George Lucas: cosa sappiamo ad oggi su questa produzione e cosa dobbiamo aspettarci. La prima world premiere dei TGA 2025 è stata una sorpresa assoluta, capace di sfuggire ai sempre attenti leaker che da qualche anno a questa parte rovinano ogni evento promozionale di questo tipo anticipando praticamente tutto ciò che si vedrà sul palco. Quando si vociferava che poteva esserci un annuncio relativo all’universo di Star Wars, infatti, tutti pensavano che potesse trattarsi del remake di Kotor o di Eclipse, entrambi annunciati diversi anni fa e poi scomparsi dai radar. 🔗 Leggi su Esports247.it

La data di uscita di Star Wars: Fate of the Old Republic è prevista per il 2030, probabilmente anni dopo il remake di KOTOR - I giocatori non devono aspettarsi che Star Wars: Fate of the Old Republic venga spedito in un prossimo futuro. notebookcheck.it

Star Wars: Fate of the Old Republic non arriverà "dopo il 2030", il director smentisce i rumor - Uno degli annunci più sorprendenti dei The Game Awards 2025 è stato senza dubbio Star Wars: Fate of the Old Republic, terzo capitolo e sequel spirituale della storica saga di Knights of the Old Republ ... it.ign.com