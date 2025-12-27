Stankovic Inter una big europea pronta a spingere per il centrocampista serbo
Inter News 24 Stankovic Inter, un top club europeo è pronto a spingere per l’acquisto del centrocampista serbo figlio d’arte. Vediamo di chi si tratta. Il rendimento straordinario di Aleksandar Stankovic, il giovane centrocampista serbo classe 2005 e figlio d’arte, sta accendendo i riflettori del calciomercato internazionale. Attualmente in forza al Club Bruges, dove si è imposto come uno dei talenti più cristallini del campionato belga, il calciatore di proprietà della Beneamata è diventato l’oggetto del desiderio di diverse big europee. L’interesse dei Gunners e la crescita del talento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Arsenal sarebbe in prima fila tra le compagini che hanno richiesto informazioni sul numero 25. 🔗 Leggi su Internews24.com
