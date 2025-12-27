Non sarà l’anno della nuova curva Fiesole ma il 2026 sarà comunque l’anno che deciderà il futuro dello stadio Franchi. E i botti potrebbero arrivare già in coda a un 2025 travagliato, segnato da ritardi e polemiche. Nei prossimi giorni, entro la fine dell’anno, è in programma infatti un nuovo summit tra la sindaca Sara Funaro e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Il tema sul tavolo è sempre lo stesso: il possibile ingresso del patron viola Rocco Commisso nel secondo lotto del restyling dello stadio. Le parti non hanno mai interrotto un dialogo che nel corso degli ultimi mesi ha vissuto alti e bassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio, l’anno della verità. Nel 2026 ci si gioca tutto. Subito un nuovo summit prove d’intesa con il club

