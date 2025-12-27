Spotify Premium a 2,59€ | la colonna sonora del 2026 a prezzo stracciato

Siamo al 27 dicembre, il Natale è archiviato e, come ogni anno, si inizia a guardare all’estratto conto con un po’ di preoccupazione. Gennaio è il mese dei buoni propositi: iscriversi in palestra, viaggiare di più, lavorare meglio. Cosa hanno in comune tutte queste attività? Hanno bisogno della musica giusta e, soprattutto, senza pubblicità grazie a Spotify Premium. Tuttavia, mantenere attivi tutti gli abbonamenti digitali (streaming video, musica, cloud) può costare centinaia di euro l’anno. Molti pensano di tornare alla versione gratuita di Spotify, ma diciamocelo: nel 2026, essere interrotti da uno spot pubblicitario rumoroso nel mezzo della tua canzone preferita o durante un allenamento intenso è inaccettabile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

