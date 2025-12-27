Sporting Lisbona-Rio Ave domenica 28 dicembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Goleada per chiudere l’anno?
Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 21:30 si gioca Sporting Lisbona-Rio Ave. In questa partita, analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, valutando le possibilità di una goleada per chiudere l’anno. Lo Sporting Lisbona, impegnato nella corsa al terzo titolo consecutivo, affronta un Rio Ave determinato a mettere in difficoltà i padroni di casa, che devono recuperare punti in una stagione molto competitiva.
Lo Sporting Lisbona insegue l’incredibile sogno di vincere per tre volte consecutive il campionato: primeggiare anche quest’anno sarà davvero difficile, perché il Porto sta tenendo un passo incredibile e ha 5 punti di vantaggio sui campioni in carica. La squadra di Rui Borges però non vuole mollare nell’inseguimento: nonostante tante assenze, la forma è ottima, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
