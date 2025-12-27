Sportello del patronato Cia. Oltre 600 interventi conclusi. Pacchi regalo in dono ai fragili.

Un anno di successi e traguardi raggiunti per lo sportello del patronato CIA Toscana Nord ad Albiano Magra: il presidio si è consolidato come punto di riferimento essenziale per il territorio, raddoppiando le aspettative iniziali. Se a sei mesi dall’avvio erano state evase oltre 300 pratiche, oggi il contatore segna più di 600 interventi completati. "I numeri ci danno ragione – dice Luca Simoncini, presidente di CIA Toscana Nord – quando abbiamo aperto ad Albiano, rispondendo alle richieste dei cittadini, sapevamo che c’era bisogno. Ma l’accoglienza e il rapporto di fiducia che si è creato hanno superato le nostre migliori previsioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

