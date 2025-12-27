Sport in tv oggi sabato 27 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 27 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di sci alpino potranno divertirsi con due gare di Coppa del Mondo: gli uomini saranno impegnati nel superG di Livigno, mentre le donne saranno protagoniste nel gigante di Semmering. Naoya Inoue e Alan Picasso si affronteranno nel match che metterà in palio il titolo mondiale unificato dei pesi supergallo (grande riunione di boxe a Riad), mentre lo United Rugby Championship proporrà il derby tra Zebre e Benetton. La Serie A1 di volley femminile regalerà il big match tra Conegliano e Milano (posticipato della sedicesima giornata), mentre la Serie A di basket offrirà l’interessante scontro tra Trento e Udine. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 27 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 6 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Sport in tv oggi (sabato 20 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (sabato 27 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; A che ora gli sport invernali oggi: orari sabato 20 dicembre, calendario gare, tv, streaming; A che ora gli sport invernali oggi: orari giovedì 18 dicembre, calendario gare, tv, streaming.
Sport in tv oggi (sabato 27 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Gli appassionati di sci alpino potranno divertirsi con due gare di Coppa del Mondo: gli ... oasport.it
Sport in tv oggi (sabato 20 Dicembre 2025): calcio e non solo, ecco il programma con gli eventi - Torna il campionato ma ci sono tanti impegni davvero all'orizzonte. sportface.it
Lo sport in TV oggi, sabato 15 novembre: la MotoGP e Sinner che infiamma Torino - Dalle semifinali delle ATP Finals a Torino alla MotoGP di Valencia e al grande rugby dell’Autumn Nations Series: una giornata imperdibile tra Rai, Sky e le altre reti. libero.it
Un Natale a tutto sport! Oggi appendiamo le scarpe al chiodo (solo per poco!) per dedicarci agli affetti, ai sorrisi e... a qualche meritato peccato di gola! La Cittadella dello Sport vi augura un Natale scintillante, trascorso con lo spirito di squadra che ci - facebook.com facebook
Volenti o nolenti, Mike #Maignan rappresenta ad oggi una delle poche certezze di questo gruppo, sia per questione di campo, che di leadership interna allo spogliatoio, non a caso è il capitano del #Milan, primo nella storia dei rossoneri. Considerata la compr x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.