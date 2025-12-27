Oggi sabato 27 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di sci alpino potranno divertirsi con due gare di Coppa del Mondo: gli uomini saranno impegnati nel superG di Livigno, mentre le donne saranno protagoniste nel gigante di Semmering. Naoya Inoue e Alan Picasso si affronteranno nel match che metterà in palio il titolo mondiale unificato dei pesi supergallo (grande riunione di boxe a Riad), mentre lo United Rugby Championship proporrà il derby tra Zebre e Benetton. La Serie A1 di volley femminile regalerà il big match tra Conegliano e Milano (posticipato della sedicesima giornata), mentre la Serie A di basket offrirà l’interessante scontro tra Trento e Udine. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sport in tv oggi (sabato 27 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

