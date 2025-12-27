Spezia-Pescara vale doppio Il Picco è pronto a scaldarsi
Finito il tempo delle parole, è l’ora dei fatti. Oggi, al Picco (il via alle 12,30) nel match contro il Pescara, lo Spezia giocherà una delle partite più importanti della stagione. "Una partita fondamentale – l’ha definita mister Donadoni – assolutamente da non sbagliare". E non potrebbe essere diversamente visto che si sfideranno due squadre distanti un solo punto in classifica, rispettivamente penultima (Spezia) e ultima (Pescara). L’obiettivo delle Aquile è la vittoria, ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare, anche alla luce delle reiterate buone intenzioni del passato che si sono scontrate con la dura realtà di prestazioni deludenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
