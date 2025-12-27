Spezia-Pescara la cronaca live della partita DIRETTA
Eccoci qui, è arrivato il momento dell'ultima partita dell'anno solare, penultimo turno del girone di andata, che coincide con il Boxing Day di Serie B. Lo scontro salvezza tra Spezia e Pescara aprirà le danze alle 12.30 delle gare in programma il 27 dicembre, ovvero tutte tranne Modena-Monza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Entella-Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA]
Leggi anche: Pescara-Padova, la cronaca live della partita [DIRETTA]
Pescara-Reggiana, la cronaca live della partita [DIRETTA]; News Dai Campi di Serie A in Diretta Streaming | IT; La Reggiana cade anche a Pescara: 2-1 all’Adriatico, granata ancora ko; Programmi televisivi: il sabato su.
Spezia-Pescara diretta: alle 12.30 il via al lunch match, risultato live - Pescara in diretta: risultato live, formazioni ufficiali, cronaca minuto per minuto e dove vedere la Serie B del 27 dicembre 2025 ... calciomagazine.net
Spezia-Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA] - Eccoci qui, è arrivato il momento dell'ultima partita dell'anno solare, penultimo turno del girone di andata, che coincide con il Boxing Day di Serie B. ilpescara.it
Spezia-Pescara vale doppio. Il Picco è pronto a scaldarsi - La sfida contro gli abruzzesi di fondamentale importanza nella lotta salvezza. msn.com
SPEZIA vs PESCARA ?DIRETTA LIVE SERIE B LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE
#Pescara, ottimo numero di tifosi a La Spezia! Prevendite LIVE shorturl.at/rJg7j - facebook.com facebook
Lo Spezia che il Pescara affronterà sabato 27 dicembre alle 12.30 è la squadra più ‘leggera’ del campionato. Per numeri di contrasti e duelli in mezzo al campo si trova al penultimo posto con una media di 11,7 a partita. La differenza con il Pescara è più ch x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.