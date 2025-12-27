Spezia-Pescara 2-1 nel recupero si decide lo scontro diretto | cronaca tabellino e voti

Un gol del subentrante Artistico in pieno recupero regala allo Spezia lo scontro diretto e al Delfino una brutta ultima pagina del 2025. Il lunch match di B al Picco si è chiuso 2-1, con le reti nel primo tempo di Di Serio in apertura e Dagasso in pieno recupero a fissare il parziale della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

