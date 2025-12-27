Spezia-Pescara 2-1 nel recupero si decide lo scontro diretto | cronaca tabellino e voti
Un gol del subentrante Artistico in pieno recupero regala allo Spezia lo scontro diretto e al Delfino una brutta ultima pagina del 2025. Il lunch match di B al Picco si è chiuso 2-1, con le reti nel primo tempo di Di Serio in apertura e Dagasso in pieno recupero a fissare il parziale della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Spezia-Pescara 2-1, la zampata di Artistico nel recupero vale la vittoria - La Spezia, 27 dicembre 2025 – Una vittoria d'orgoglio per chiudere al meglio il 2025 e poi pensare al mercato per provare a risalire ancora. msn.com
Spezia-Pescara 2-1: decide Artistico nel recupero - Pescara in diretta del 27 dicembre 2025: dopo otto minuti sblocca Di Serio, pari di Dagasso prima dell'intervallo e nel recupero decisivo Artistico ... calciomagazine.net
Calcio Serie B - Il Pescara battuto al Picco di La Spezia per 2-1, gol vittoria di Artistico nel recupero - 1 al “Picco” di La Spezia con un gol subito in pieno recupero e segnato da Artistico al 92esimo, che ha dato la vittoria all’undici di Donadoni. veratv.it
