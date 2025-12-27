La Spezia, 27 dicembre 2025 – Una vittoria d'orgoglio per chiudere al meglio il 2025 e poi pensare al mercato per provare a risalire ancora. Lo Spezia batte il Pescara andando in vantaggio con Di Serio, subendo il pareggio poco prima dell'intervallo e poi nel recupero finale, suggellando il successo con Artistico. Donadoni decide che saranno Di Serio e Soleri a guidare in avvio l'attacco, mentre Bandinelli, in forse fino all'ultimo parte titolare, ma deve abbandonare dopo una ventina di minuti. Passano 8' e lo Spezia passa in vantaggio con Di Serio: dopo un angolo respinto, Cassata controlla sulla trequarti e imbuca Di Serio che spalle alla porta, controlla, si gira e fa centro sotto la traversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia-Pescara 2-1, la zampata di Artistico nel recupero vale la vittoria

Leggi anche: Spezia-Pescara vale doppio. Il Picco è pronto a scaldarsi

Leggi anche: Il centrocampista norvegese. La settimana quasi perfetta di Thorstvedt. Dalla nazionale a quella zampata nel recupero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Diretta Spezia-Pescara: dove vederla in tv e live streaming; Spezia-Pescara con biglietti a prezzi ridotti, non per gli ospiti; Serie B: lo Spezia batte il Pescara in extremis nel lunch match; Pronostico Spezia-Pescara: analisi, quote e consigli.

Spezia-Pescara 2-1, la zampata di Artistico nel recupero vale la vittoria - La Spezia, 27 dicembre 2025 – Una vittoria d'orgoglio per chiudere al meglio il 2025 e poi pensare al mercato per provare a risalire ancora. msn.com