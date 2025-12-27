Spettacolo sull' Etna il vulcano fa stop and go | fontane di lava alte 400 metri dal cratere Nord-Est
Stop and go: è l’imprevedibile Etna. Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con le sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere di Nord-Est alle 15:15, l’attività, segnala l’Ingv-Oe di Catania, è aumentata molto repentinamente, producendo getti di lava alte 300-400 metri e una colonna eruttiva carica di materiale piroclastico,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Spettacolo sull'Etna, il vulcano fa "stop and go": fontane di lava alte 400 metri dal cratere Nord-Est - Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con le sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere di Nord- gazzettadelsud.it
Etna in eruzione, lo spettacolo tra la neve: dalla Protezione civile allerta per possibili fontane di lava - Da ore l'Etna è in eruzione: si registra una attività stromboliana del vulcano ed è stato emesso un avviso per l'aviazione, ma l'aeroporto di Catania ... fanpage.it
Etna e Stromboli in attività, i vulcani danno spettacolo - Il sistema Etnas (Etna integrated alert system) è una piattaforma digitale avanzata sviluppata per monitorare e prevedere le eruzioni dell'Etna. ansa.it
