Spettacolo sull' Etna il vulcano fa stop and go | fontane di lava alte 400 metri dal cratere Nord-Est

Stop and go: è l’imprevedibile Etna. Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con le sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere di Nord-Est alle 15:15, l’attività, segnala l’Ingv-Oe di Catania, è aumentata molto repentinamente, producendo getti di lava alte 300-400 metri e una colonna eruttiva carica di materiale piroclastico,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

