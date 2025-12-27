Stop and go: è l’imprevedibile Etna. Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con le sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere di Nord-Est alle 15:15, l’attività, segnala l’Ingv-Oe di Catania, è aumentata molto repentinamente, producendo getti di lava alte 300-400 metri e una colonna eruttiva carica di materiale piroclastico, che si è alzata alcuni chilometri sopra la cima dell’Etna per poi essere spinta dal vento verso ovest. Alle 15:45 l’attività ha cominciato a diminuire, e la fontana è passata a forti esplosioni con bolle di lava, che hanno lanciato materiale piroclastico grossolano fino alla base del cono e oltre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spettacolari fontane di lava dall’Etna, i getti alti fino a 300-400 metri: il video dal cratere di Nord-Est

Leggi anche: Indonesia, erutta il vulcano Semeru, colate di lava e nubi di cenere alte fino a 7 km fuoriuscite dal cratere, oltre 300 gli evacuati - VIDEO

Leggi anche: Etna, intensa attività stromboliana dal cratere Nord-Est: voli regolari all'aeroporto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Etna in eruzione dal cratere Nord Est, fontane di lava alte fino a 200 metri: le spettacolari foto scattate dai piloti di linea in volo sul Vulcano - 200 metri ed emissione di cenere, si legge in una nota dell’Ingv- lasicilia.it